PSG : Benoît Payan demande des comptes à Pernod Ricard

L’annonce en a surpris plus d’un. Plus tôt dans la semaine, le PSG et l’entreprise Pernod Ricard ont communiqué avoir noué un partenariat de sponsoring jusqu’en 2028. L’association des deux marques a de quoi étonner dans la mesure où l’entreprise spécialisée dans les vins et les spiritueux est historiquement liée à la ville de Marseille. Des supporters de l’OM ont d’ores et déjà annoncé qu’ils boycotteraient les produits liés la boîte Pernod Ricard, alors que Lorraine Ricard, petite-fille de Paul Ricard, créateur du pastis et de la marque éponyme, fille de Patrick Ricard, l’ancien PDG du groupe, et cousine d’Alexandre Ricard, l’actuel patron, s’est elle-même étonnée de cette association dans un communiqué. Elle y dénonce une entorse à l’histoire. «Quand le business trahit ses racines, il abîme son histoire et prend des risques sur son futur.» A son tour, Benoît Payan y est allé de son commentaire, et demande des comptes à la direction.

«Je n’étais pas content de voir ça, on n’a pas bien compris. Je crois même que chez Ricard, tout le monde n’a pas compris ce qui était en train de se passer, assure le maire de Marseille, lequel va rencontrer Alexandre Ricard dans les prochains jours. Je vais lui demander comment et pourquoi en est-on arrivé à aller soutenir le PSG. Est-ce qu’il faut y voir le fait que maintenant les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG, ce qui serait le côté positif, ou est-ce qu’il y a d’autres intentions? s’interroge-t-il au micro de BFM Marseille. Je lui poserai la question. Vous savez, la famille Ricard, son fondateur, sont des gens intrinsèquement liés à ce territoire. Je leur reposerai la question du lien avec ce territoire. Parce que, pour reprendre un jeu de mots, les Marseillais rient jaune.» Le sens de la formule.