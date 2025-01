Rennes : les mots de Seko Fofana sur Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli a joué un rôle important dans l’arrivée de Seko Fofana à Rennes. Si l’Ivoirien avait reconnu avoir été convaincu par ses discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara, la présence du technicien argentin a aussi été argument de poids pour finaliser son retour en France. C’est ce qu’il a expliqué ce dimanche au micro de Téléfoot.

«Si Sampaoli a été une donnée importante ? Bien sûr, pour ce qu’il a produit à l’OM. C’est quelqu’un qui a de l’énergie, et je pense qu’on a les mêmes valeurs. On sait que pour réussir, il faut bosser, travailler, et je suis prêt pour ça. J’ai hâte de commencer», a-t-il confié.