Stade Rennais : Seko Fofana explique les raisons de son choix

Un an et demi après son départ de Lens pour Al-Nassr, Seko Fofana est de retour en France. Ce mercredi, l’international ivoirien s’est engagé pour 4 ans et demi avec le Stade Rennais, où il retrouvera notamment son ancien directeur général, Arnaud Pouille. Dans la foulée de sa signature, le joueur a d’ailleurs reconnu auprès des médias du club que Pouille, ainsi que le directeur sportif Massara, avaient été extrêmement importants dans son choix de revenir dans l’Hexagone.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer 2025 avec ce nouveau défi. J’ai toujours observé le Stade Rennais avec attention, c’est un club que j’ai souvent rencontré, il compte dans ce championnat. Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. J’espère que l’on va pouvoir inverser la tendance très rapidement », a exprimé l’Ivoirien de 29 ans.