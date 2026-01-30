OL : Endrick rêve de la Coupe du monde avec le Brésil

Cet hiver, Endrick a débarqué à Lyon. Arrivé en prêt en provenance du Real Madrid où il n’avait que très peu joué depuis le début de saison, l’attaquant brésilien de 19 ans aspire à retrouver la confiance et de bonnes performances dans le Rhône. Et après quatre buts en trois matches, le joueur formé à Palmeiras performe. Pas appelé depuis mars 2025 en sélection, Endrick rêve de retrouver la sélection. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le buteur a expliqué qu’il voulait jouer la Coupe du monde avec la Selecao :

La suite après cette publicité

«Mission Coupe du monde ? Non, je suis venu ici pour être heureux, pour jouer au football. Évidemment, c’est un rêve que j’ai, ça ne va pas changer. Si Dieu le veut, je disputerai la Copa mais ma mission, c’est de bien jouer ici, parce que si tu ne joues pas bien dans ton club, tu ne peux pas prétendre à la Seleçao. Ma mission est de faire le meilleur pour Lyon. Et il y aura ensuite les conséquences qui vont avec. Comme pouvoir aider mon pays à gagner une Coupe du monde (Sourire).»