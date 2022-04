OM : le groupe convoqué pour le déplacement à Feyenoord

L'Olympique de Marseille a dévoilé ce mercredi le groupe convoqué par son entraîneur Jorge Sampaoli pour le déplacement à Rotterdam, où les Phocéens affronteront Feyenoord dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conference. Une première présence de l'OM dans un dernier carré de Coupe d'Europe depuis la saison 2017/2018.

Excepté Balerdi et De La Fuente, absents de longue durée, le technicien argentin pourra compter sur un groupe au complet, avec notamment le retour de Cédric Bakambu aux côtés d'Arkadiusz Milik et Dimitri Payet. Seul buteur lors de la victoire à Reims, Gerson est également présent dans la liste, aux côtés de quelques jeunes joueurs, comme Ugo Bertelli et Aylan Benyahia-Tani.