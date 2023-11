OL : le message cash de Fabio Grosso à Alexandre Lacazette et Rayan Cherki

Mal en point en championnat et mis sous pression par les victoires de Clermont et de Metz, l’Olympique Lyonnais devait l’emporter à Rennes pour ne pas se faire trop distancer au classement. Une mission que les Gones ont accomplie laborieusement en s’imposant sur la plus petite des marges, grâce à Jack O’Brien (1-0). Un succès synonyme de soulagement pour Fabio Grosso, car l’Italien avait fait deux choix très remarqués au coup d’envoi. Il a mis son capitaine Alexandre Lacazette sur le banc de touche et titularisé un Rayan Cherki qui avait été écarté du choc à Marseille.

Logiquement interrogé sur le cas Lacazette, Grosso s’est expliqué. «C’est compliqué de faire les choix. Après, c’est important d’avoir des joueurs qui comprennent les choix et qui travaillent pour le club. Le plus important, c’est le club. Les joueurs qui ont commencé ont bien fait les choses. C’est important que les joueurs qui rentrent fassent un bon match aussi. C’est comme ça dans un championnat très équilibré», a-t-il confié en conférence de presse, avant d’expliquer qu’il échangeait beaucoup avec son leader offensif.

«On parle souvent avec les joueurs. On est dans une situation qui n’est pas facile. Dans le club il y a des joueurs qui ont déjà fait beaucoup, d’autres qui arrivent dans l’élite. C’est un mélange qui doit prendre vite. Tous les joueurs sont en train de comprendre, on se parle clairement. On met toujours en avant l’OL. Quand je dis les choses, j’y crois, je ne fais pas de théâtre. C’est important de mettre à part notre expérience personnelle pour grandir en équipe». Relancé dans la foulée sur le cas Cherki, Grosso n’a pas mâché ses mots. Un peu lassé d’évoquer les cas individuels, l’Italien a rappelé qu’avoir du talent n’était pas suffisant à ses yeux pour réaliser une carrière brillante.

«Ca fera du bien si on commence à parler de l’équipe. SI on parle tout le temps de qui joue ou pas, de qui rentre ou pas… C’est pas la chose la plus importante pour nous. Le plus important, c’est que l’OL sorte de cette situation avec ce groupe. C’est important de comprendre que sur le terrain, on joue en équipe. Un joueur tout seul gagne difficilement. On parle tout le temps de lui (Cherki, ndlr). On sait que c’est un joueur de talent. J’en ai vu beaucoup avec du talent, mais je peux vous garantir que même sans talent, on peut faire une bonne carrière. C’est important d’avoir du talent, mais ça doit être quelque chose en plus. La base c’est d’avoir un super état d’esprit et la solidarité avec ses coéquipiers». Le message est clair.