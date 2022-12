Matheus Cunha signe à Wolverhampton

Remplaçant sous les ordres de Diego Simeone, l’attaquant brésilien Matheus Cunha avait annoncé ce vendredi matin, sur son compte Instagram, son départ de l’Atlético de Madrid. Avec seulement 10 titularisations sur se 40 matches disputés avec les Colchoneros en Liga (6 buts et 8 passes décisives), celui qui est arrivé en provenance du Hertha BSC pour 30 millions d’euros n’avait pas réussi à s’imposer chez le champion d’Espagne 2014.

Et comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant, l’attaque de 23 ans a rejoint la Premier League et plus précisément Wolverhampton. Il arrive en prêt avec option d’achat obligatoire qui lui permettra d’être un Wolves jusqu’en 2027. Le club l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

L’Atlético de Madrid va connaître un mercato hivernal agité !