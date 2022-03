FC Barcelone : Pedri raconte comment le Real Madrid l'a refoulé

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a eu du flair. Alors qu’il venait de réaliser sa première saison chez les professionnels de Las Palmas, Pedri a débarqué au FC Barcelone alors qu’il n’avait toujours pas 18 ans. Recruté pour seulement 5 M€ (hors bonus), le jeune milieu de terrain ne faisait pas vraiment parler de lui en Europe. Mais en Catalogne, les Blaugranas ont rapidement été conquis. Titularisé à 28 reprises en Liga dès sa première année avec les Culés, Pedri a très rapidement été prolongé. Initialement lié jusqu’en juin 2022, le joueur est désormais sous contrat jusqu’en 2026 et sa clause libératoire a été fixée à 1 milliard d’euros !

Élu dans la foulée Golden Boy 2021 et vainqueur du Trophée Kopa de France Football un mois plus tard, le natif de Tegueste a impressionné tout son monde. Une ascension fulgurante qui n’a pas échappé non plus à Luis Enrique qui lui a déjà offert 10 capes avec la Roja. Et pour ce rassemblement printanier, Pedri a même hérité du numéro 10. Mais comme souvent, le monde du football est fait d’histoires croustillantes.

Le Barça s’en frotte les mains

Dans des propos relayés par Marca, Pedri a ainsi expliqué qu’il aurait pu éclore sous un autre maillot, celui du Real Madrid. Mais les Merengues n’ont pas voulu de lui. « Je suis allé là-bas et dès les premiers jours, je n’ai pas pu m’entraîner parce qu’il y avait de la neige partout sur les terrains. Je me suis entraîné pendant trois jours. On m’a mis avec l’équipe B pour m’entraîner, mais au final, ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau pour rester et qu’ils allaient continuer à m’observer. », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je suis où je voulais être. Au début, tu n’aimes pas quand tu te fais refouler, mais ça te sert ensuite de motivation pour te dire que s’ils n’ont pas voulu de toi, alors tu dois travailler pour que quelque chose arrive. Je ne me souviens plus qui m’a refoulé, mais si je le rencontrais aujourd’hui, je lui dirais que je m’éclate à Barcelone. » Le football est ainsi fait.