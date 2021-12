Ligue 1 : le PSG arrache un point dans les derniers instants face au RC Lens

Trois jours seulement après sa 16e journée en milieu de semaine, la Ligue 1 est déjà de retour ce week-end avec la 17e levée qui a débuté par la défaite de l'OM contre le Stade Brestois 29 (1-2), avant le succès du LOSC face à Troyes (2-1). Un samedi qui se poursuivait avec une rencontre entre le RC Lens (5e, 26 pts) et le Paris Saint-Germain (1er, 41 pts) au Stade Bollaert-Delelis. Pas loin du podium, les Sang-et-Or pouvaient se retrouver à hauteur du club phocéen, ou même le dépasser, en cas de succès contre l'ogre parisien. Le club francilien, justement, restait sur un triste nul contre l'OGC Nice (0-0) et devait réagir avant un match sans enjeu contre le FC Bruges en C1. Franck Haise optait pour un 3-5-2 avec ses pistons Clauss et Medina. Mauricio Pochettino, lui, se passait de Mbappé au coup d'envoi dans son 4-3-3. La rencontre avait vraiment du mal à démarrer et la première frappe non cadrée de Clauss ne réchauffait pas le public lensois (8e). Les Parisiens avaient le ballon mais le pressing du RCL gênait considérablement leur relance. Les visiteurs n'avaient pas vraiment d'espace mais sur la première opportunité parisienne, Messi trouvait le poteau de Leca qui était pris à contre-pied (18e). Malheureusement, derrière, les joueurs de Mauricio Pochettino subissaient le jeu lensois. Il fallait un bon Navas pour sortir le coup-franc de Clauss (24e) et capter en deux temps le tir de Kalimuendo (26e). Bien vigilant, le Costaricien sauvait encore les siens en boxant un boulet de canon de Doucouré (30e).

Mais petit à petit, le PSG arrivait à sortir et Icardi butait sur un excellent Leca (38e). Le portier lensois était tout aussi chaud et remettait ça à deux reprises avant la pause face à Icardi (45e) et surtout Di Maria, avec une parade réflexe (45e+1). Au retour des vestiaires, on attendait alors un meilleur visage du PSG face à des Lensois bien en jambes mais qui s'étaient procurés de moins grosses occasions. Mais il n'en était rien. Dès la reprise, Kalimuendo manquait une belle occasion d'ouvrir le score (50e), mais l'autre opportunité était la bonne pour le RCL. Alors que Messi restait au sol et que Verratti demandait aux Lensois de sortir le ballon, l'arbitre ne disait rien et Fofana décochait une lourde frappe. Navas se trouait et les Sang-et-Or débloquaient la situation, tandis que les visiteurs étaient furieux (61e, 1-0). Juste avant la reprise du jeu, Verratti recevait un avertissement pour contestation... Et quelques instants plus tard, sur un contre, Da Costa trouvait le poteau opposé (68e). Mauricio Pochettino décidait alors d'agir avec les entrées en jeu de Gueye, Wijnaldum et Mbappé (70e).Le numéro 7 parisien créait directement le danger mais sur son coup de tête, Leca sortait encore le grand jeu (71e). Obligé de se projeter plus souvent vers l'avant, le PSG laissait trop d'espaces derrière mais les hommes de Franck Haise n'en profitaient pas malgré plusieurs contres, notamment Frankowski (77e). Soteca manquait lui le cadre de très peu (80e). En fin de partie, les Parisiens avaient forcément le ballon mais le but égalisateur ne venait pas. Jusqu'à la 90e+2 et cette tête de Wijnaldum, sur un centre de Mbappé, qui égalisait (90e+2, 1-1). Le PSG s'en sortait donc très bien en prenant un point, tandis que le RCL pouvait nourrir d'énormes regrets.

