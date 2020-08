FC Barcelone : Lionel Messi risque gros

Ce dimanche pourrait être un tournant dans l'histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone. En effet, depuis que l'Argentin a annoncé à ses dirigeants, mardi dernier, son envie de quitter son club de toujours, celui-là même qui l'avait accueilli en 2000, la planète foot est sans dessus-dessous. C'est aujourd'hui que les joueurs catalans ont rendez-vous pour passer les tests et ce lundi, Gerard Piqué et la bande doivent reprendre l'entraînement.

Toutefois, il se pourrait que «La Pulga» ne se rende pas à ces rendez-vous. Ce serait une façon de montrer son mécontentement et aussi affirmer son envie de voguer sous d'autres cieux, d'Angleterre notamment. Ce serait aussi une manière de partir au clash avec sa direction et il est probable que cette action soit alors irréversible. Mais le sextuple Ballon d'Or risque assez gros en ne se présentant pas.

Presque un million pour deux jours d'absence

Selon les informations de Sport, une première absence ce dimanche engendrerait une sanction mineure, car il pourrait être considéré que la lettre recommandée qu'il a envoyée mardi dernier prévenait le club de sa future absence. En revanche, s'il était aussi absent ce lundi pour la reprise de l'entraînement, ce serait bien plus grave et la sanction bien plus lourde pour le génie argentin.

S'il n'était pas là lundi, on pourrait lui prélever 4% de son salaire, soit environ 236 000 euros en moins. S'il était absent ensuite la journée de mardi, on enlèverait en plus 10% de son salaire, donc 590 000 euros ! Une perte donc de 836 000 euros pour deux jours d'entraînement sans motif valable. Un joli manque à gagner pour le finaliste de la Coupe du Monde 2014. Reste à savoir jusqu'où il peut aller...