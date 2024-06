OL : David Friio, le grand artisan du renouveau lyonnais

Responsable de la cellule de recrutement avant de devenir directeur technique puis directeur sportif de l’Olympique de Marseille, David Friio (51 ans) a finalement décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant l’Olympique Lyonnais en décembre dernier. Nouveau directeur sportif des Rhodaniens, le natif de Thionville n’a d’ailleurs pas tardé à se mettre au travail pour relancer des Gones, jusqu’alors, à l’agonie. Et force est de constater que l’ancien recruteur de Nottingham Forest et Manchester United a largement contribué au renouveau lyonnais. Depuis son arrivée et fort d’une très belle expérience, notamment sur le marché français, Friio s’est ainsi efforcé de remettre une exigence certaine à tous les étages.

De la communication au volet sportif en passant par le relationnel interne, l’intéressé n’a, en effet, rien laissé au hasard. Une implication de tous les instants permettant finalement à l’OL de sortir progressivement la tête de l’eau. Et ce n’est pas tout. Dans ses choix, l’ex-milieu de terrain a également eu le nez fin. S’il a insisté pour enrôler Nemanja Matić, priorité absolue du dernier mercato et qui s’est avéré essentiel dans la fantastique remontée de l’OL, Friio est, par ailleurs, à l’origine de la nomination - puis du maintien - de Pierre Sage sur le banc rhodanien. Loué pour son oeuvre, le nouvel homme fort n’est donc clairement pas étranger à la 6e place finalement arrachée par l’OL et synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa.