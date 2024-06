Chelsea fait sauter la banque pour le jeune Omari Kellyman

Voilà une nouvelle recrue du côté de Chelsea. Après avoir récupéré Tosin Adarabioyo libre il y a quelques semaines, les Blues ont, cette fois-ci, décidé de miser sur un très jeune joueur d’Aston Villa : Omari Kellyman. Âgé de 18 ans seulement, il n’a disputé que 2 matches de Premier League cette saison et n’a quasiment jamais joué en professionnel chez les Villans.

Mais cela n’a pas empêché la direction londonienne de débourser 22 millions d’euros pour s’offrir celui qui est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération (2005). «Le joueur de 18 ans a signé un contrat de six ans avec les Blues, qui comprend l’option d’un an supplémentaire, et rejoindra ses nouveaux coéquipiers pour la pré-saison le mois prochain», peut-on lire dans le communiqué du club.