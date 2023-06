OM : le tacle de Guendouzi à Igor Tudor

Igor Tudor a quitté l’OM après une fin de saison un peu décevante face aux bons résultats obtenus les mois précédents. Le Croate s’estime épuisé mentalement et a besoin de repos mais il ne laissera pas forcément de bons souvenirs à tout le monde. C’est le cas pour Mattéo Guendouzi par exemple, qui au fur et à mesure de la saison a plus en plus goûté au banc de touche. Le milieu de terrain révèle ce mercredi à RMC qu’il a eu une discussion avec son entraîneur durant l’hiver durant laquelle ce dernier lui a promis de l’aligner à son vrai poste au milieu de terrain, et non pas en soutien de l’attaquant.

«J’ai discuté avec le coach cet hiver qui m’avait dit qu’il allait me remettre à mon poste de prédilection en double pivot. Bon je n’ai pas beaucoup joué mais je n’ai pas fait jouer mon cas personnel avant l’équipe. C’est arrivé à d’autres comme Jonathan Clauss. Il faut savoir s’adapter à un nouveau coach, aux nouvelles recrues. Au milieu, c’est là où je me sens le mieux pour aider l’équipe, même si j’ai fait de bons matchs un cran plus haut », affirme le principal intéressé, pas vraiment mécontent donc de voir qu’un nouvel entraîneur va atterrir à Marseille.

