FC Barcelone : Raphinha pourrait coûter moins cher que prévu

Alors que Raphinha a récemment rejoint le FC Barcelone contre la somme de 48 millions d'euros (hors bonus), les Catalans pourraient bien économiser un peu d'argent.

Selon Radio Marca, l'un des dits bonus serait en effet lié à une possible victoire en Ligue des Champions. Un mal pour un bien pour les Blaugranas dont la victoire finale est encore loin d'être assurée, rendant difficile l'accès à cette variable qui plus est, est la plus onéreuse de celle incluse par Leeds.