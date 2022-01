Everton a fait une offre pour Sean Longstaff

Everton et son entraineur Rafael Benitez cherchent à renforcer l'entrejeu des Toffees durant ce mois de janvier. Le technicien espagnol a coché le nom de son ancien joueur, du temps où il officiait à Newcastle, Sean Longstaff. Selon SkySports le club de la ville de Liverpool aurait déjà envoyé une offre à leurs homologues de Newcastle, qui de leur côté espèrent encore conserver leur milieu de terrain.

L'anglais est en fin de contrat en juin avec son club formateur de Newcastle. Les Magpies débute leur nouvelle ère depuis leur rachat et Eddie Howe l'entraineur a annoncé compter sur lui : «Sean est un très bon joueur et il aura l'occasion de montrer son talent. Il peut me montrer, ainsi qu'au club, qu'il a un avenir à long terme ici. C'est entre ses mains aussi, pas seulement entre les nôtres.»