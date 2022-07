Libre comme l'air, Raphaël Nya a des touches en Europe

Raphaël Nya est à la croisée des chemins. Le défenseur central de 22 ans, formé à l'INF Clairefontaine et passé par le PSG, a notamment été le capitaine de Thiago Motta avec les U19 Nat et participé à la Youth League avec les Rouge et Bleu. Aussi capable de jouer dans le couloir, à droite comme à gauche, il toutefois vu son contrat professionnel arriver à son terme avec Wolverhampton, qu'il avait rejoint en juillet 2019, le 30 juin dernier.

Après avoir pris du galon avec les U23 et réalisé plusieurs entraînements avec le groupe professionnel ces derniers mois, Raphaël Nya va devoir trancher pour son avenir. Selon nos informations, le polyvalent défenseur français intéresse en tout cas des clubs de première division en Belgique et au Portugal, qui ont manifesté leur intérêt auprès de l'entourage du jeune joueur.