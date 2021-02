Bundesliga : le Bayern s'en remet à Coman face au Hertha

Le Bayern Munich dispose du Hertha BSC en ouverture de la 20e journée de Bundesliga (1-0). Sur la pelouse enneigée du Olympiastadion de Berlin, le champion d'Europe en titre a rapidement appuyé sur la seconde. Leroy Sané a d'abord provoqué un penalty incontestable que Rune Jarstein a sorti devant Robert Lewandowski (12e). Puis Kingsley Coman a ouvert le score sur une frappe déviée par Niklas Stark à l'entrée de la surface et qui a lobé Jarstein (1-0, 21e). Mais le Rekordmeister, malgré d'autres tentatives franches, ne s'est pas mis à l'abri.

La suite après cette publicité

Le Hertha a donc poussé un temps et Nemanja Radonjic a notamment marqué en position de hors-jeu (64e). Avant qu'Hans-Dieter Flick n'opère un changement tactique et que le Bayern ne reprenne la main dans le dernier quart d'heure. Matheus Cunha, lancé en profondeur par Mattéo Guendouzi, a finalement croqué une ultime occasion en or en dévissant face à Manuel Neuer (89e). Grâce à ce court succès les Bavarois comptent provisoirement dix points d'avance sur leur dauphin, Leipzig. Le Hertha continue pour sa part de dangereusement flirter avec la zone rouge.