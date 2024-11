RC Lens : Kevin Danso ne ferme pas la porte à un départ

De retour avec le groupe lensois depuis quelque temps, Kevin Danso a mis derrière lui son transfert avorté à la Roma, à cause d’une suspicion de trouble cardiaque. Cependant, dans un entretien accordé à L’Équipe, l’Autrichien a confié ne pas être certain de continuer l’aventure dans le nord de la France après le mois de janvier.

«Je ne sais pas si je quitterai les Sang et Or en janvier. Là, je suis concentré sur la saison, le fait d’être bon. Janvier est une possibilité. Comme pour n’importe quel joueur. Qui est intransférable ? Il n’y a rien de prémédité. Je veux jouer au plus haut niveau, me prouver que j’en suis capable. L’aspect sportif sera prioritaire», a lancé le défenseur de 26 ans qui n’hésitera donc vraisemblablement pas à quitter Bollaert en cas d’offre intéressante cet hiver.

