Espagne - France : dernière chance pour Kylian Mbappé !

La France attend toujours le réveil de Kylian Mbappé. Auteur d’un Euro 2024 très poussif jusqu’à présent, la nouvelle star du Real Madrid inquiète de plus en plus en raison de ses prestations difficiles depuis le début de la compétition en Allemagne. Toujours gêné par le port de son masque depuis sa grosse blessure au nez contre l’Autriche (1-0), le capitaine tricolore peine à retrouver son meilleur niveau et n’a, pour l’instant, inscrit qu’un seul but dans la compétition : un penalty contre la Pologne (1-1).

Et depuis, les statistiques ne décollent pas pour l’attaquant de 25 ans, qui, à l’image des attaquants français, ne parvient pas à se montrer prolifique. Auteur d’un match difficile contre la Belgique en huitièmes de finale (1-0), Kylian Mbappé a été méconnaissable contre le Portugal et a semblé en manque de forme, au point de quitter ses partenaires pendant la prolongation. «Même si c’est Kylian, s’il n’est pas au top physiquement, ça ne sert à rien qu’il reste sur le terrain (…) Il faut digérer (sa fin de saison)», défendait Didier Deschamps.

Le staff des Bleus confiant pour Mbappé

Contre l’Espagne, en demi-finales de cet Euro 2024, à Munich (21 heures), Kylian Mbappé a donc très gros à jouer. Meilleur buteur du Championnat de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions avec le PSG, la future star madrilène a encore un Ballon d’Or à aller chercher en cas de très belles performances face à la Roja, puis en cas de qualification pour la finale. Selon Le Parisien, le staff des Bleus assure que le néo-Madrilène a tout en main pour faire des différences et être un réel danger pour la Roja.

Avec un masque sophistiqué sur la base de scans de son visage et de son crâne, Kylian Mbappé va donc devoir sortir le grand jeu face à l’Espagne pour sauver sa fin de saison et devenir un candidat sérieux au Ballon d’Or puisque tout reste encore possible en cas de belle prestation, ce mardi soir. En tout cas, le capitaine français a le soutien de son groupe : Kylian est un peu moins frais. Mais on est là pour le pousser, on a confiance, car on est une équipe. Ils (avec Griezmann) peuvent débloquer une situation à tout moment, ils ont ce petit truc en plus»*, lançait Adrien Rabiot. Réponse dans quelques heures…