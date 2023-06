Ouganda-Algérie : les compositions officielles

Dans le groupe F des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, l’Algérie se déplace au Cameroun à Douala pour y défier l’Ouganda (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 17h). Avec quatre succès en autant de matches, les Fennecs sont d’ores et déjà assurés de la première place de la poule et ont leur ticket en poche pour la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023. En revanche, l’Ouganda, 3e, est à la bagarre avec la Tanzanie et le Niger pour le dernier strapontin.

Et Milutin Sredojevic, le sélectionneur serbe des Cranes, opte pour un 4-3-3 face à l’Algérie avec notamment une attaque composée d’Okwi, Mato et Karisa qui devra être performante pour les Ougandais. A noter les absences en défense de Kizito et Ochaya. Du côté des Fennecs, Djamel Belmadi réalise un gros turnover avec les titularisations de Belkebla et Abdelli au milieu. Bouanani démarre aussi devant avec Mahious et Amoura. Derrière, on retrouve Bensebaini ou encore Hadjam. Mandrea est titulaire dans le but.

Les compositions officielles :

Ouganda : Salim – Semakula, Lwaliwa, Fre, Kayondo – Aucho, Byaruhanga, Miya – Okwi, Mato, Karisa.

Algérie : Mandrea - Loucif, Belaid, Bensebaini, Hadjam - Chita, Belkebla, Abdelli - Bouanani, Mahious, Amoura.