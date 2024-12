Manchester United : Marcus Rashford a choisi son futur club

L’affaire Marcus Rashford prend de l’ampleur ces derniers jours. L’attaquant anglais continue de faire couler beaucoup d’encre, alors que son nom est mentionné dans plusieurs pays depuis qu’il a annoncé publiquement son envie de plier bagage. Les choses se sont d’ailleurs assez envenimées avec son club depuis cette phrase redoutée : «je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne». Une déclaration qui a surpris en Angleterre et qui a mis de l’huile sur le feu. Son nouvel entraîneur Ruben Amorim a d’ailleurs bien du mal à gérer ce dossier. Alors qu’il avait d’abord relativisé cette sortie médiatique étonnante, il avait fini par attaquer frontalement l’entourage de Rashford.

La suite après cette publicité

« C’est une situation difficile. Je comprends que ces joueurs ont beaucoup de gens autour d’eux, qui font des choix qui ne sont pas la première idée du joueur. Je suis toujours là pour aider Marcus en tant que joueur. Je dois faire ce que j’ai à faire. Ils ont choisi de faire l’interview, car il ne s’agit pas seulement de Marcus. Je comprends cela. En tant qu’entraîneur, je me concentre sur la performance et la façon de s’entraîner. Le reste, c’est mieux pour moi et pour le club de s’en occuper le moment venu. Pour le moment, je me concentre sur l’amélioration de Marcus et nous avons besoin d’un gars talentueux comme Marcus. J’oublie l’interview maintenant et je vois ce que je vois sur le terrain », a déclaré l’entraîneur portugais. La rupture est totale et le divorce bientôt acté.

Le choix se porte sur le Barça !

Selon les informations du journal catalan Sport, la priorité de l’ailier anglais serait de quitter l’Angleterre et de jouer dans le championnat espagnol. Sa destination préférée se porte donc sur le Barça en raison de la conviction qu’il pourrait mieux exploiter ses qualités dans le football espagnol. Marcus Rashford et Manchester United ont réalisé un match surprenant malgré une relation qui se détériore depuis des mois. Le club lui reproche ses contre-performances et son manque d’implication, avec quelques épisodes controversés en dehors du terrain de jeu. La direction mancunienne a pris la décision de lui ouvrir la porte pour économiser son salaire - le plus élevé de l’équipe. Le quotidien espagnol rappelle néanmoins que les médias anglais continuaient d’associer Marcus Rashford à l’Arabie Saoudite et même au Paris Saint-Germain, deux destinations qui pourraient assumer le coût de l’opération.

La suite après cette publicité

Manchester United est prêt à le vendre pour moins de 40 millions d’euros, mais son salaire s’élève à plus de 17 millions nets, un chiffre que personne en Espagne ne peut assumer. Le Barça est informé de la situation, mais n’a pas fait de démarche officielle auprès de ce joueur, ajoute Sport. Les dirigeants des Blaugrana comprennent que Rashford a d’énormes qualités et que son jeu s’adapterait aux besoins de l’équipe, mais il ne serait viable de le signer si et seulement s’il accepte un salaire réduit de moitié, ce qu’ils considèrent utopique. Ce qui est sûr néanmoins, c’est que Manrcus Rashford devra décider s’il maintient intégralement son salaire ou le baisse pour accueillir un projet sportif qui lui convient. Le cœur et la raison ou le portefeuille ? C’est au natif de Wythenshawe de faire ce choix cornélien.