FC Barcelone : ça commence à se corser sérieusement pour Hansi Flick

Nouveau coup d’arrêt pour le FC Barcelone en championnat. Samedi, le club catalan a dû se contenter d’un match nul 2-2 face au Betis, rattrapé au score à la 90e+4 par un but d’Assane Diao. Une nouvelle contreperformance qui permet au Real Madrid de revenir à deux points seulement, avec un match de moins, et à l’Atlético d’arriver en force derrière également. Avec un seul succès sur ses cinq dernières apparitions en championnat, l’équipe d’Hansi Flick commence à inquiéter…

Si des joueurs comme Frenkie de Jong sont pointés du doigt, le tacticien allemand a aussi des choses à se reprocher… Et il le sait probablement. Comme le soulignent les médias espagnols, on commence à voir un Hansi Flick de plus en plus tendu. Très serein et calme sur le début de saison, quand tout allait bien, l’ancien sélectionneur germanique commence à montrer de plus en plus de signes d’agacement dans sa zone technique. Il commence aussi à être de plus en plus véhément contre les arbitres, signe évident qu’il a perdu cette tranquillité qui le caractérisait autant.

Flick commence à paniquer…

Son expulsion face au Betis - qui va d’ailleurs lui valoir 2 rencontres de suspension en Liga - en est le plus gros symbole. Une frustration flagrante qui s’explique en bonne partie à cause des difficultés que connaît son équipe, parfois méconnaissable si on la compare au Barça qui a ébloui toute l’Europe lors des premières semaines de compétition. Elle semble avoir perdu toute spontanéité et toute fluidité dans le jeu, s’en remettant surtout aux coups d’éclat de Lamine Yamal et de Raphinha. Les équipes rivales donnent l’impression d’avoir compris comment neutraliser ce Barça et Flick ne trouve plus de solutions.

Le constat est peut-être encore plus inquiétant en défense. Plutôt solide derrière en début de saison, le Barça a encaissé 2 buts sur 3 de ses 4 derniers matchs Liga. Le fameux piège du hors-jeu élaboré par Hansi Flick ne fonctionne plus, puisque là aussi, les adversaires ont travaillé pour s’adapter. L’équipe a aussi perdu son intensité et son agressivité à la récupération du ballon, et permet aux adversaires de se créer des occasions de plus en plus facilement. On commence aussi à voir les lacunes de l’effectif, avec des remplaçants qui ont du mal à se hisser au niveau des titulaires. Avec un calendrier très chargé qui se profile dans les mois à venir, Hansi Flick a du pain sur la planche…