Comment l’Espagne réagit à l’épineuse affaire Kylian Mbappé

Ce mardi 15 octobre, Kylian Mbappé a plusieurs affaires à régler. La première concerne le Paris Saint-Germain. En effet, le champion du monde 2018 a rendez-vous aujourd’hui avec son ancien employeur devant la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel. Le joueur du Real Madrid réclame au PSG 55 M€, qui correspondent à trois mois de salaires impayés et sa prime de fidélité. Bien que la commission juridique de la LFP ait donné raison à la star française le 12 septembre, les pensionnaires du Parc des Princes ont refusé de passer à la caisse et une nouvelle étape a donc été franchie. Lancé dans un bras de fer avec les champions de France, KM9 doit gérer un autre souci en parallèle.

Hier, la presse suédoise a lâché plusieurs bombes concernant l’international tricolore. En début d’après-midi, Aftonbladet, qui avait dévoilé les détails de la virée de Mbappé à Stockholm la semaine dernière, a révélé qu’un viol aurait été commis dans l’hôtel où le Français et ses amis avaient séjourné. La publication suédoise avait toutefois pris la peine de mentionner qu’aucun élément ne permettait de le mettre en cause. Dans la foulée, l’attaquant de 25 ans avait évoqué une "fake news", tout en égratignant le PSG au passage. Plus tard dans la journée, Expressen a indiqué que le footballeur né en 98 serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle présumés. Rapidement, le clan Mbappé a réagi par le biais de l’Agence France Presse.

Le clan Mbappé dément fermement

«Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l’image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée.» Présumé innocent, Kylian Mbappé ne compte pas se laisser faire et veut laver son honneur alors que son nom est traîné dans la boue. Malgré tout, depuis hier soir, le Français est au centre des débats.

Plus de 80 000 tweets avec la mention "Mbappé" ont été publiés depuis hier soir sur X. De nombreux articles ont été diffusés un peu partout en France et ailleurs. En Angleterre, quelques médias dont The Sun et le Daily Mail ont relayé l’information. Le dernier média cité a notamment écrit : «Kylian Mbappé a été accusé de viol et de harcèlement sexuel dans un hôtel suédois, selon les médias locaux. Plus tôt dans la journée, Mbappé a qualifié de « fake news » un rapport concernant un viol présumé à l’hôtel où il séjournait avec des amis la semaine dernière. Mais maintenant, le journal suédois Expressen affirme que c’est Mbappé qui fait l’objet d’une enquête de la police après que des allégations ont été portées contre la star du Real Madrid.»

Les médias madrilènes gardent le silence

En Allemagne, Bild a aussi évoqué cette affaire. «De graves allégations contre la superstar Kylian Mbappé (25 ans). L’attaquant du Real Madrid fait l’objet d’une enquête en Suède pour suspicion de viol. Plusieurs médias le rapportent à l’unanimité. Le Français a déjà commenté les allégations sur « X » (anciennement Twitter) et les a qualifiées de « fausses nouvelles ». On ne sait pas encore si des poursuites seront effectivement engagées contre le capitaine de l’équipe de France», a écrit le média allemand, qui rappelle qu’il est présumé innocent. En Italie, on n’en a peu parlé. Mais qu’en est-il en Espagne, où Kylian Mbappé porte les couleurs du Real Madrid depuis quelques mois ?

Du côté de la presse madrilène, il ne s’affiche pas en une de AS. Dans les pages intérieures, le média espagnol lui consacre un article concernant son retour de vacances et son travail à l’entraînement. On y trouve aussi un encart sur ses retrouvailles avec le PSG ce mardi. Du côté de Marca, rien à signaler non plus dans l’édition du jour, hormis une mention au rendez-vous capital entre le Français et son ancien club. En revanche, sur son site internet, Marca a évoqué hier la réponse de Mbappé au sujet de la "fake news" sans en ajouter plus depuis. Relevo a, de son côté, fait un point sur les dernières informations. «Le parquet suédois a confirmé ce matin dans un communiqué qu’une plainte pénale avait été déposée auprès de la police pour un viol présumé survenu le 10 octobre à Stockholm (sans citer nommément le joueur, ndlr) et dans laquelle, selon le média suédois Expressen, Kylian Mbappé fait l’objet d’une enquête comme "raisonnablement suspect", le niveau de suspicion le plus bas .»

L’Espagne reste prudente

En Catalogne, Mundo Deportivo y consacre un article ce mardi matin. La publication espagnole explique Mbappé a dû «démentir une accusation scandaleuse» tout en ajoutant : «que Kylian Mbappé fasse l’objet d’une enquête, cela n’a pas du tout plu à Didier Deschamps. Le joueur madrilène fait l’objet d’une enquête pour "viol et agression sexuelle" après son passage à Stockholm, selon la presse suédoise. "Ce n’est pas bon du tout pour l’équipe de France", a déploré le sélectionneur français lundi soir après la victoire en Belgique (2-1). "Ça sort partout", a déploré l’entraîneur, appelant à prendre "beaucoup de recul" et à "distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux".» Dans l’émission El Chiringuito, où on décortique les moindres faits et gestes du joueur tricolore depuis des années, rien non plus hormis quelques mots sur le fait qu’il s’ennuie en équipe nationale. La presse sportive espagnole est globalement silencieuse sur le sujet.

Hormis nos confrères de Fichajes, qui ont simplement commenté : «pour le moment, cela ne posera pas de problème au Real Madrid. Tant qu’il n’y a aucune preuve d’un crime, rien ne se passera.» Dans la presse généraliste, on a fait un point global sur ce dossier. El Mundo a écrit : «la superstar française a affirmé avoir été victime de « fausses nouvelles » ce lundi, peu après qu’un autre journal suédois, Aftonbladet, ait rapporté que la police avait ouvert une enquête pour viol, même si elle a affirmé ne pas savoir si quelqu’un avait été signalé comme suspect dans cette affaire. Face à l’ampleur que l’affaire commence à prendre sur les réseaux sociaux en France, l’entourage du joueur s’est manifesté pour répondre aux rumeurs.» ABC a lâché de son côté : «l’insinuation de Mbappé sur cette prétendue fuite intéressée est sérieuse. Aussi grave que le fond du sujet et les quelques détails qui ont été publiés jusqu’à présent en Suède.»

Le PSG est cité

El Confidencial a également évoqué cette affaire ce matin. «La guerre entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’intensifie. Une nouvelle, dans différents médias suédois, liant le footballeur français à une enquête sur un viol et une agression sexuelle présumés sur une femme dans un hôtel de la ville suédoise, fait exploser Mbappé. Le joueur du Real Madrid fait allusion, sur ses réseaux sociaux, à une manœuvre du PSG. Les tentacules du Qatar sont à l’origine de ces fausses informations, selon Mbappé. Le PSG répond avec force, nie et affirme qu’il n’est pas responsable de ses problèmes. Mbappé a passé deux jours à Stockholm la semaine dernière avec l’autorisation du Real Madrid. Tous les joueurs qui n’ont pas participé aux équipes nationales ont pu se reposer. L’enquête sur une agression sexuelle présumée sur une femme, qui résidait dans le même hôtel que Mbappé, a été liée à la possibilité que le footballeur soit impliqué. Mbappé raconte la nouvelle du viol présumé comme une pression supplémentaire de la part du PSG. Le club présidé par Nasser Al-Khelaifi a donné sa version, avec force.»

En Espagne, la prudence est de mise alors que l’affaire Mbappé ne fait pas couler beaucoup d’encre pour le moment. De son côté, le Real Madrid garde le silence officiellement. En coulisses, l’écurie espagnole a indiqué à RMC Sport qu’elle n’a aucune inquiétude. Concernant le fait que le Français ait disparu d’une photo publiée par le site officiel du club, dans le cadre d’une campagne d’adidas (sponsor du club) et la fondation Real Madrid alors qu’il était bien présent sur un premier cliché partagé sur les réseaux sociaux par Jude Bellingham, le Real Madrid a été clair. Cela est simplement lié au fait que Mbappé, qui est sponsorisé par Nike, ne peut pas apparaître sur le compte des Merengues pour la campagne de la marque allemande. Malgré les nombreuses bombes lâchées en Suède ces dernières heures sur l’épineux cas Mbappé, la presse espagnole reste prudente pour le moment. Affaire à suivre…