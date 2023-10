Brighton - Liverpool : les compositions sont là

La huitième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre Brighton et Liverpool. A domicile, les Seagulls s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bart Verbruggen dans les cages derrière Joël Veltman, Igor Julio, Lewis Dunk et Solly March. Pascal Gross et Carlos Baleba constituent le double pivot. Seul en pointe, Evan Ferguson est soutenu par Simon Adingra, Joao Pedro et Kaoru Mitoma.

De son côté, le Liverpool FC s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Harvey Eliott, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai se retrouvent dans l’entrejeu. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

Les compositions

Brighton : Verbruggen - Veltman, Igor, Dunk, March - Gross, Baleba - Adingra, Pedro, Mitoma - Ferguson

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Mac Allister, Elliott - Salah, Nunez, Diaz