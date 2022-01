Eredivisie : l'Ajax Amsterdam domine le PSV Eindhoven et prend la tête

Choc au sommet pour le compte de la 20e journée d'Eredivisie. Ainsi, le leader, le PSV Eindhoven (46 points) recevait son dauphin l'Ajax Amsterdam (45 points). Un match animé entre deux équipes ambitieuses dans le jeu et qui a livré toutes ses promesses. Peu après la demi-heure de jeu, Dušan Tadić trouvait idéalement d'un centre Brian Brobbey qui trouvait la faille d'un coup de casque rageur (1-0, 34e). Malheureusement pour le jeune buteur, il se faisait mal sur l'action et cédait sa place à Danilo sur blessure (36e). Alors qu'Antony régalait dans son couloir droit et que l'Ajax Amsterdam poussait, le PSV Eindhoven revenait au retour des vestiaires.

Pressé haut par Joey Veerman, Jürrien Timber perdait le ballon. Le joueur des Boeren trouvait dans l'axe Mario Götze qui ajustait sur la gauche Remko Pasveer (1-1, 53e). Les deux équipes se donnaient coup pour coup, mais l'Ajax Amsterdam trouvait finalement la faille de nouveau avec une lourde frappe plein axe de Noussair Mazraoui de l'extérieur de la surface (2-1, 74e). Avec cette victoire 2-1, l'Ajax Amsterdam double son adversaire du jour et prend la tête du championnat avec deux points d'avance.