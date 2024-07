Espagne U19-France U19 : les compositions officielles

Ce dimanche se tient la finale de l’Euro U19 avec un choc entre la France et l’Espagne. Les Bleuets s’articulent dans un 4-3-3 avec Justin Bengui João comme dernier rempart derrière Saël Kumbedi, Yoni Gomis, Jérémy Jacquet et Aboubaka Soumahoro. L’entrejeu est composé de Dehmaine Tabibou, Valentin Atangana et Mayssam Benama. En attaque, Junior Kroupi est soutenu par Jean-Mattéo Bahoya et Saïmon Bouabré.

De leur côté, les Espagnols s’organisent dans un 4-3-3 avec Raul Jiménez dans les cages derrière Cristian Perea, Simo, Yarek Gasiorowsi et Julio Diaz. Chema Andrés est placé en sentinelle derrière Rayane Belaid et Gerard Hernandez. Les ailes sont occupées par Dani Rodriguez et David Mella alors que Iker Bravo est placé en pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Espagne U19 : Jiménez - Perea, Simo, Gasiorowski, Diaz - Belaid, Andrés, Hernandez - Rodriguez, Bravo, Mella

France U19 : Bengui João - Kumbedi, Gomis, Jacquet, Soumahoro - Tabibou, Atangana, Benama - Bahoya, Kroupi, Bouabré