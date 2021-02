Ligue 1 : la répartition des droits TV repensée

Hier, les clubs de Ligue 1 se sont réunis pour voter le retour à la répartition des droits TV existante avant l’arrivée de Médiapro en France. Avec le départ prématuré du groupe sino-espagnol, le manque à gagner pour les clubs par saison est de 20 millions d’euros selon Le Parisien.

Avec l’arrivée de Canal+ et la baisse du prix, passant de plus d’un milliard d’euros à environ 680 millions, les rentrées d’argent seront forcément moindres pour les clubs du championnat de France, et le retour à la grille précédente est un nouveau coup dur pour les plus petits clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui seront défavorisés avec cette nouvelle répartition. Une aide financière de l'État devrait cependant venir soutenir les clubs professionnels dans les prochaines semaines.