Real Madrid : la grosse incompréhension du vestiaire

Cette saison, le Real Madrid a déjà écopé de plusieurs cartons jaunes. Quinze pour être plus précis. De quoi interroger au sein de la Casa Blanca, d’autant que les relations avec le CTA (comité technique des arbitres) ne sont pas vraiment au beau fixe. La rencontre face à Alavès mardi soir a de nouveau mis le feu aux poudres. Relevo explique que les Merengues sont agacés par l’arbitrage. Carlo Ancelotti n’a pas apprécié que Luka Modric, qui était capitaine et qui avait le droit donc d’échanger et de protester auprès de l’arbitre, ait été averti. Tout cela a été très mal pris par Real Madrid TV, la chaîne officielle du club merengue. Celle-ci a multiplié les tacles contre le CTA, mais aussi Mediapro, qui participe à la réalisation des rencontres et qui est accusé de participer à la persécution des Madrilènes.

La suite après cette publicité

Tout cela est revenu aux oreilles des joueurs d’Ancelotti. Relevo indique que le vestiaire espagnol ne comprend pas ces méthodes et ne voit pas d’un bon œil la politique madrilène sur ce point précis. Ils estiment que les attaques de la chaîne du club ne sont pas bénéfiques et n’aident pas l’équipe. Bien qu’ils comprennent la position du Real Madrid, qui veut défendre ses intérêts, ils ne sont pas pour ces méthodes qui pourraient les pénaliser plus qu’autre chose en Liga. En Europe, le groupe estime être bien arbitré en général, précise Relevo.