Monaco : l'agent d'Alexander Nübel confirme que le Bayern veut le faire revenir

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, le gardien de but de l'AS Monaco prêté par le Bayern Munich, Alexander Nübel fait beaucoup l'actualité. La probable raison n'est autre que le forfait de Manuel Neuer jusqu'à la fin de la saison et l'état dans lequel il va revenir, en rajoutant les bonnes performances de Nübel. En effet, le portier allemand de 26 ans est sur le Rocher depuis juillet 2021 et est censé revenir en juin 2023.

« Oui, le Bayern veut ramener Alexander et m'en a informé. C'est désormais principalement aux clubs de trouver un accord. Pour Alexandre, il est important de savoir quelle est sa perspective », a confirmé son agent Stefan Backs, dans les colonnes de Sky Sport en Allemagne.