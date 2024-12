Real Madrid : Kylian Mbappé va se rendre au Qatar

Ce jeudi, le Real Madrid a communiqué au sujet de la blessure de Kylian Mbappé (25 ans), sorti sur blessure face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions (victoire 3 à 2). «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à la cuisse de la jambe gauche. Evolution en attente». D’après la presse ibérique, il va manquer une dizaine de jours de compétition. Forfait face à Rayo Vallecano ce week-end, il est incertain pour la Coupe intercontinentale face à Pachuca (Mexique) ou Al-Ahly (Égypte), qui aura lieu le 18 décembre prochain au Qatar.

Mais selon AS, KM9 va bien être du voyage au Qatar. La publication ibérique explique : «elle est à bout, mais la star française arrivera à temps pour avoir des minutes au Qatar (…) Au club, on évoque une absence de dix jours. Entre le match de Bergame et mercredi prochain, il reste huit jours pendant lesquels Madrid jouera pour son deuxième titre de la saison et mettra la touche finale à une année 2024 de rêve. Selon AS, Mbappé sera au Qatar et disposera de minutes. Qu’il débute ou qu’il quitte le banc plus tard, cela dépendra de l’évolution de sa blessure et de la décision prise par Ancelotti.» La balle est dans le camp du Mister, qui ne prendra aucun risque avec sa star.