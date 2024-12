Le Real Madrid communique sur la blessure de Kylian Mbappé

Vingt-sept. C’est le nombre de blessures au sein de la Casa Blanca en cette saison 2024-25. Mais c’est visiblement celle de trop pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui commencent à en avoir ras-le-bol d’avoir une infirmerie qui affiche complet très souvent. Certains éléments du groupe madrilène, à l’image de Dani Carvajal, ont pris un abonnement pour la saison. D’autres y ont fait de brefs passages. C’est le cas de Kylian Mbappé. La star française a été victime d’un pépin musculaire à la cuisse le 25 septembre dernier.

La suite après cette publicité

«Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente», avait précisé le Real Madrid, sans pour autant donner une durée d’absence. Et alors que la presse espagnole assurait qu’il manquerait trois semaines de compétitions, le joueur de 25 ans avait fait mentir tout le monde. En effet, il n’avait été absent que cinq jours (1 match manqué). Quelques semaines plus tard, l’ancien joueur du PSG a de nouveau été sur le flanc.

Blessure musculaire à la cuisse

Très bon face à l’Atalanta Bergame mardi soir en Ligue des champions (victoire 3-2), KM9, qui avait ouvert le score, avait quitté ses partenaires après 35 minutes de jeu. Si la presse ibérique s’était montrée inquiète, Carlo Ancelotti était plutôt serein. « Mbappé souffre d’une gêne au niveau des ischios. Ça n’a pas l’air grave, on verra demain (mercredi) pour les examens. Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer.» Les résultats des examens passés jeudi à Madrid étaient malgré tout attendus. Et ils sont enfin tombés.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a communiqué sur le sujet : Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à la cuisse de la jambe gauche. Evolution en attente. Kylian Mbappé, qui a appris une bonne nouvelle ce jeudi après la clôture de l’enquête pour viol présumé en Suède, est fixé concernant son état de santé. Selon la Cope, cette blessure musculaire devrait éloigner le Français des terrains pour environ 10 jours. Il ne jouera pas la rencontre face au Rayo Vallecano ce week-end, et reste incertain pour la finale de Coupe intercontinentale face à Pachucha (Mexique) ou Al-Ahly (Égypte), le 18 décembre.