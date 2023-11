Qualifs Euro 2024 : la Croatie assure, la Biélorussie l’emporte aussi

Alors que le Pays de Galles et l’Arménie se sont quittés sur un score de parité (1-1), la Croatie devait l’emporter contre la Lettonie pour reprendre la deuxième place de son groupe. Les Vatreni se sont imposés 2-0 suite à des réalisations de Lovro Majer (7e) et Andrej Kramaric (16e). Une victoire lors de la prochaine journée face à l’Arménie et les coéquipiers de Luka Modric composteront leur ticket pour l’Euro.

La suite après cette publicité

Enfin, de son côté, la Biélorussie a assuré l’essentiel avec une courte victoire 1-0 acquise en fin de match contre Andorre. Avec neuf points, les Biélorusses ne peuvent plus se qualifier mais peuvent encore espérer gagner une place lors de la dernière journée.