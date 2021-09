L'étonnant maillot third de Tottenham

Et voici le maillot third de Tottenham pour la saison 2021-2022

Après des débuts encourageants en Premier League (9 points en 4 journées), Tottenham démarre sa campagne européenne en France ce jeudi. En effet, les Spurs sont engagés en Ligue Europa et seront sur la pelouse du Stade Rennais pour la première journée de la phase de poules.

L'occasion d'étrenner leur nouveau maillot third, pour le moins original. Après un maillot domicile classique, peut-être trop, et un maillot extérieur assez osé, le maillot third risque encore de diviser.

Beaucoup de violet, du vert clair, un maillot presque symétrique avec son trait qui délimite deux côtés distincts. Nike s'est lâché avec cette tunique qui suscitera à n'en pas douter beaucoup de commentaires parmi les fans des Spurs.

