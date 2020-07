OGC Nice : Patrick Vieira explique ce qu'il attend de sa recrue Rony Lopes

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l'OGC Nice officialisait l'arrivée en prêt avec option d'achat, en provenance du FC Séville, de Rony Lopes (24 ans). S'étant déjà entraîné ce jeudi matin, l'ancien de l'AS Monaco s'est présenté devant la presse à 12h30. Accompagné de son entraîneur, il a expliqué qu'il était heureux de retrouver la France et d'arriver chez les Aiglons. De son côté, Patrick Vieira a fait le service après-vente de ce transfert.

« J’ai un très bon souvenir de Rony Lopes à Manchester City, de sa passion pour le football. Il était toujours le premier arrivé et le dernier parti à l'entraînement et se donnait les moyens de réussir. C’est une satisfaction de retrouver Rony Lopes ici. Il a plus de maturité aujourd'hui. Il est à un moment de sa carrière où il doit prendre plus d’expérience pour démontrer son talent », a commencé par expliquer le coach.

Le bon souvenir de Monaco

Dans la foulée, l'entraîneur des Aiglons, qui a déjà vu arriver, entre autres, Morgan Schneiderlin, a évoqué les capacités de son nouveau joueur, qui avait quand même affiché de bonnes statistiques sur le Rocher avant de s'envoler pour l'Espagne (57 matches, 21 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019). Et visiblement, il sait ce qu'il veut en faire.

« Rony Lopes a l’habitude de jouer sur le côté, mais il peut jouer aussi à l’intérieur comme à City. Il est capable de marquer et de donner des passes. Il a besoin de retrouver de la confiance après sa saison difficile à Séville, mais l’OGC Nice peut beaucoup lui donner. Il a encore du travail avant de retrouver son meilleur niveau physique, mais on va l’aider », a-t-il ainsi poursuivi et conclu. On attend tous le retour de notre chère Ligue 1 et Rony Lopes aussi, probablement.