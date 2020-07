Rony Lopes atterrit à l'OGC Nice et fait son retour en Ligue 1

La suite après cette publicité

Sorti d'une saison 2018/2019 assez galère avec l'AS Monaco où il a enchaîné les pépins physiques, Rony Lopes (24 ans) avait décidé de prendre un nouveau départ dans sa carrière l'été dernier. L'ailier portugais capable d'évoluer à droite comme à gauche ou en tant que milieu offensif a donc décidé de signer à Séville. Un départ estimé à 25 millions d'euros qui laissait entrevoir un retour en forme pour un joueur qui s'était bien révélé en Ligue 1 avec Lille puis avec l'AS Monaco. Néanmoins, la greffe n'a pas pris dans l'effectif de Julen Lopetegui.

Jouant davantage en Europa League qu'en championnat espagnol, il a engrangé que 601 minutes cette saison pour 14 matches avec la formation andalouse. Un chiffre bien trop faible compte tenu de l'investissement consenti qui peut trouver aussi explication dans un retard physique et à son arrivée tardive. L'international portugais (2 capes) n'entrant plus dans les plans de son coach était donc un élément pouvant être concerné par un départ. Et ça n'a pas manqué. Évoqué du côté de Fenerbahçe pour un possible prêt, il a finalement fait un choix totalement différent.

Option d'achat de 20 millions d'euros

Approché par l'OGC Nice qui se veut ambitieux depuis le rachat du club par Ineos (Robson Bambu, Amine Gouiri, Hassane Kamara ou encore Morgan Schneiderlin), le natif de Belém au Brésil a pris au sérieux cet intérêt. Si bien que l'OGC Nice est tombé d'accord avec le FC Séville pour un prêt d'un an assorti d'une option d'achat de 20 millions d'euros. Une offre intéressante soumise par les Aiglons qui montrent encore un peu plus leur ambition sur ce mercato estival. Fier d'annoncer la signature du joueur, le club a annoncé dans un communiqué son arrivée.

«L’OGC Nice et le Séville FC sont tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat de Rony Lopes (24 ans). Le talentueux milieu offensif est le 6e renfort niçois de l’intersaison», peut-on lire. Ancien joueur de l'AS Monaco, Rony Lopes tentera de faire aussi bien avec le club rival qu'est l'OGC Nice.