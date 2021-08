Andy Delort s'envole à l'OGC Nice

La suite après cette publicité

Le souhait de Christophe Galtier est exaucé. En effet, l'entraîneur de l'OGC Nice désirait un attaquant ayant de l'expérience en Ligue 1 pour ainsi apporter de la concurrence à son international danois Kasper Dolberg (23 ans). Si la première piste évoquée par les médias français pensaient à croire que le tacticien de 55 ans souhaitait enrôler le buteur turc Burak Yilmaz (36), avec qui il a été champion de France la saison passée avec Lille, l'ancien Stéphanois reçoit finalement un renfort offensif en provenance de la Paillade.

En effet, le Gym a officialisé ce samedi l'arrivée de l'attaquant algérien et capitaine de Montpellier Andy Delort (29 ans). Les Aiglons ont déboursé environ 10 millions d'euros pour racheter ses trois années de contrat avec la Paillade selon les informations de l'Équipe, et ce après plusieurs discussions entre les directions héraultaise et maralpine. Il rejoint son coéquipier en sélection et latéral droit Youcef Atal, avec qui il a été champion d'Afrique en 2019.

Son cinquième club en Ligue 1

En rejoignant Nice pour les trois prochaines saisons et une année supplémentaire en option, Andy Delort va jouer en Ligue 1 avec son cinquième club en carrière, après l'AC Ajaccio (2011-2013), le Stade Malherbe de Caen (2015/2016), le Toulouse FC (2016-2018) et donc le MHSC (2018-2019), avec qui il a réalisé son meilleur exercice dans l'élite l'an passé avec 15 buts et 10 passes décisives en 30 rencontres de championnat. Il quitte la Mosson où le nouvel arrivant Olivier Dall'Oglio l'avait promu capitaine après la retraite du défenseur brésilien Vitorino Hilton.

«L’OGC Nice et le Montpellier HSC sont tombés d’accord sur le transfert d’Andy Delort ! (...) Avec le club de la Paillade, le nouvel Aiglon a enchaîné 106 matchs, inscrit 47 buts et en délivré 21 passes décisives», peut-on lire dans le communiqué de l'OGC Nice.