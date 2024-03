EdF, PSG : Didier Deschamps réagit à la gestion de Mbappé et fait une demande pour Kolo Muani

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus affronteront l’Allemagne et le Chili lors des matches de préparation à l’Euro 2024. L’occasion pour le sélectionneur de faire des tests dans son effectif et de trouver la bonne formule à quelques mois du tournoi. En conférence de presse, DD a aussi été questionné sur son secteur offensif et la récente gestion de Luis Enrique concernant Kylian Mbappé. Le coach espagnol n’hésite pas à mettre sur le banc ou faire sortir sa star lors des rencontres. Et cela arrange finalement plutôt Deschamps.

«Vu le nombre de matches qu’il a joué… Au-delà de l’intégrité physique des joueurs en fin de saison, l’élément de fraîcheur sur une compétition est un élément essentiel. Que ce soit Kylian ou d’autres. Enchaîner des semaines à trois matches, forcément il y aura de la fatigue. Moins il y en aura, mieux ce sera. Arès, ce sont des choix de son entraîneur. Il l’a dit (ndlr : Luis Enrique) qu’il n’aimait pas qu’on vienne fourrer son nez dans ses affaires. Donc ce n’est pas à moi qui vais le faire. Bon s’il pouvait donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani ça m’arrangerait un peu plus par contre… (rires)»