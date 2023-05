Crystal Palace : Marc Guehi sur le départ ?

Depuis plusieurs saisons maintenant, le jeune défenseur central Marc Guehi s’est imposé du côté de Crystal Palace. A seulement 22 ans, le néo-international anglais (3 sélections) est même devenu le capitaine de son club. Chez les Eagles, il a affiché un niveau assez impressionnant et son style de jeu assez explosif a fait des dégâts en Premier League. Formé à Chelsea (avec qui il a débuté en pro), Guehi a donc explosé à Swansea puis à Crystat Palace. Et sous contrat jusqu’en juin 2026, il pourrait bien bouger cet été.

Selon nos informations, Crystal Palace n’est pas contre s’en séparer et ne le retiendra pas. Dans ce sens, plusieurs clubs sont venus aux renseignements notamment Tottenham et Manchester United qui souhaite se renforcer au poste de défenseur central. Une belle occasion à saisir. En revanche, Crystal Palace ne laissera pas partir le jeune français Michael Olise. Le milieu de 21 ans, qui a une forte valeur marchande, se sent aussi bien dans son club et n’a pas l’intention de partir. Il souhaite disputer encore une saison avec son club malgré des intérêts de plusieurs clubs.

