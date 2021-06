Bordeaux : trois offres ont été formulées pour le rachat

Devant se charger de la cession des Girondins de Bordeaux, la banque Rothschild aurait reçu trois offres de rachat ce lundi comme le révèle Sud Ouest. Ainsi pour prendre la suite de King Street qui s'est désengagé de la formation au scapulaire, un duo composé de Pascal Rigo et Stéphane Martin est passé à l'action. Ce dernier a été président du club entre 2017 et 2018.

Le deuxième projet est celui mené par l'ancien directeur général de la LFP Didier Quillot qui est soutenu par des investisseurs anglo-saxon. Enfin, Gérard Lopez, ancien président de Lille qui est parti en cours de saison dernière a aussi présenté une offre et peut compter sur le soutien d'un fonds prêteur. On commence à y voir un peu plus clair après des semaines de flou.