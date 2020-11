AC Milan-LOSC : les compos probables

La suite après cette publicité

Les deux premières équipes du groupe H s'affrontent, ce jeudi, en Europa League. La tâche sera difficile pour Lille qui affronte l'AC Milan (match à suivre en direct sur notre live commenté), premier du classement en Serie A. Stefano Pioli devrait faire évoluer son équipe en 4-2-3-1, avec Donnarumma dans les buts et une charnière composée de Romagnoli et de Kjaer. Dans les couloirs, Theo Hernandez devrait prendre le côté gauche, alors que Dalot évoluera à droite. Devant eux, la paire Kessié-Tonali se chargera de la récupération et de la relance.

Diaz, Krunic, et Castillejo devraient être choisis pour alimenter en ballon Zlatan Ibrahimovic, qui sera l'une des grosses menaces pour la défense du LOSC. Les cages de Dogues seront certainement gardées par Maignan, bien épaulé par Çelik, Fonte, Botman, et Reinildo. Le duo Sanches-André évoluera devant cette défense, tandis que Bamba et Ikoné prendront les côtés de l'attaque. Au centre, Yazici devrait être aligné, en soutien d'Yılmaz.