PSG : Javier Pastore réagit à l'arrivée de Lionel Messi

Avant Lionel Messi, il y avait Javier Pastore. Coéquipier de la Pulga avec l'Albiceleste, Javier Pastore était la première recrue phare du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Début août 2011, l'Argentin signait un contrat de cinq ans en faveur du PSG contre 42 millions d'euros, en provenance de Palerme. Ce mardi, le milieu de terrain de 32 ans a réagi à l'arrivée du sextuple Ballon d'Or dans la capitale.

«Cela fait plaisir. J'étais confiant sur le fait qu'il signe à Paris (...) Ça va être fantastique pour le PSG de voir trois des cinq meilleurs joueurs du monde jouer ensemble. Ça va être fantastique pour la France, pour la Ligue 1 (...) Quand on était en sélection, avec Di Maria, le président Nasser nous disait tout le temps de parler avec lui, pour lui dire que Paris c’était bien, une bonne ville, une bonne équipe. Mais c’était surtout pour rigoler (...) Messi est un garçon qui est tranquille, très gentil. Je l'ai connu quand j'étais jeune, lui avait 23 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, il a beaucoup changé. Avant, il ne parlait pas trop, personne ne parlait avec lui dans le vestiaire. Mais après il a compris qu'il avait un rôle important et qu'il devait parler avec le groupe, c’est plus un leader qu’avant», a-t-il expliqué au micro de RMC.