La vie compliquée du PSG sans Kylian Mbappé

«L’important c’est les trois points.» Difficile de retenir autre chose de ce petit Paris Saint-Germain, vainqueur de Toulouse (2-1) au Parc des Princes en ouverture de cette 22e journée. D’abord miné par la sortie sur blessure de Renato Sanches (11e), puis mené au score par un coup-franc de Van den Boomen (20e), le leader du championnat de France a trouvé les ressources pour égaliser par Hakimi (38e) et prendre l’avantage par Messi (58e) sur deux belles frappes enroulées du gauche.

On ne retiendra pas grand-chose d’autre de cette rencontre où le club de la capitale a bien frôlé la soirée catastrophe puisque le poteau a d’abord sauvé les Toulousains sur cette tête de Marquinhos (34e). Dans la foulée, le Téf pensait faire le break mais Aboukhlal était bien hors-jeu sur cette sa tête victorieuse (35e). Avant l’OM en Coupe de France (ce mercredi), Monaco (11 février) en championnat et surtout le Bayern Munich en Ligue des Champions (14 février), une nouvelle déconvenue aurait plombé un peu plus le moral des troupes, déjà pas au beau fixe en ce moment.

Un manque d’intensité encore flagrant

Sans Mbappé, blessé pour trois semaines et absent pour ce premier round de C1, et Neymar, le 4-4-2 losange de Christophe Galtier a longtemps ronronné. Soler et Ruiz sur les côtés du losange manquaient de mobilité. Vitinha, placé derrière le duo offensif, glissait souvent vers l’arrière pour demander le ballon, laissant Messi et Ekitike se débrouiller souvent seuls. Les deux attaquants avaient d’ailleurs du mal à combiner ensemble, notamment à cause des imprécisions de l’ancien Rémois.

Un manque d’intensité, une nouvelle fois remarquée par Marquinhos en premier lieu, qui s’est exprimé à Prime Video après la rencontre. «Il y a des choses à retirer dans un match comme cela. Il y a eu un bon état d’esprit, c’est ce qu’on retient. Je pense qu’on commence enfin à rentrer dans le rang, il y a des automatismes, on revient en forme, après il y a toujours des blessés, c’est dommage. Il faut savoir gagner dans la difficulté, surtout à la maison.»

Reste que sans ses blessés, ce PSG doit s’adapter. «On n’est pas inquiété, mais on voulait avoir tous nos joueurs disponibles. Il va falloir faire sans, être costaud et donner le maximum pour ceux qui seront sur le terrain » poursuivait le Brésilien, imité quelques instants plus tard par Achraf Hakimi, l’un des héros de la soirée. «C’est sur, on joue avec Kylian qui aide beaucoup l’équipe. C’est sur que c’est difficile mais on va trouver la solution avec un bon coaching, continuer avec une bonne mentalité, de bons résultats, même sans Kylian.»