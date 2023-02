Ligue 1 : Achraf Hakimi - Lionel Messi, le duo gagnant du PSG

La suite après cette publicité

Cette fois, le PSG ne s’en est pas remis à Kylian Mbappé. Sans son numéro 7, blessé à la cuisse pour trois semaines, le club de la capitale a difficilement battu Toulouse (2-1). D’abord mené au score, Paris a fini par avoir raison de son adversaire, assommé par les coups de boutoirs des stars de la capitale, qui n’ont pourtant pas brillé non plus.

La lumière est venue de deux hommes. D’abord Achraf Hakimi qui a égalisé d’un très joli but du gauche (38e), lui le droitier. Le Marocain est en grande forme en ce moment, lui qui s’était déjà offert une passe décisive face à Montpellier en milieu de semaine (19 matchs de Ligue 1, 3 buts et 2 passes décisives). Ce 4-4-2 en losange lui a d’ailleurs permis d’avoir beaucoup de liberté dans son couloir, ce dont il a profité pour s’illustrer. Notre rédaction lui a d’ailleurs décerné le titre d’homme du match avec un très joli 8/10.

Hakimi poursuit sur la lancée de la Coupe du Monde

«Je suis content de commencer l’année comme ça. J’espère continuer comme ça. Après la Coupe du Monde, j’ai pris beaucoup de confiance aussi. Je veux continuer comme ça, et rester à ce niveau-là, comme avec le Maroc, et garder cette confiance pour faire la même chose ici à Paris», affirme l’intéressé après la rencontre. Il fut également décisif sur le second but de son équipe, signé Messi, à qui notre rédaction a attribué un 7/10.

La Pulga a récupéré un ballon laissé par son coéquipier plein axe pour immédiatement tenter sa chance et crucifier Dupé d’une magnifique frappe enroulée du gauche (58e). D’abord à un peu à la peine dans cette rencontre où il était la seule star présente sur le terrain, le champion du monde a fini par répondre présent, et guider son équipe vers la victoire. Il aurait même pu signer un doublé avec ce poteau dans le temps additionnel (90e+4).

Galtier : «Messi endosse ce rôle de leader»

«Au départ, Vitinha se mettait trop dans la zone de Léo Messi mais à la pause, j’ai insisté avec des vidéos pour qu’il vienne à gauche. Pour libérer la zone de Léo. Ça a créé des brèches. J’ai demandé à ce qu’on tire de l’extérieur de la surface face à un bloc bas et on a marqué sur ça. Nos deux derniers matchs, on a des scénarios difficiles», analyse Galtier, qui en voit en Messi le leader naturel de ce PSG.

«Messi tient l’équipe. Il y a évidemment l’absence de Mbappé, Neymar, mais pas que. Il y a Verratti aussi et Ramos. Messi endosse ce rôle de leader. Il l’est de manière naturelle toute la semaine. Il a beaucoup d’importance dans notre jeu, il prend beaucoup d’initiative dans le jeu et l’animation. Je reverrai le match demain, mais il faut encore plus lui donner le ballon, encore plus le chercher.» Galtier le sait. Plus que jamais, il aura besoin du septuple Ballon d’Or pour s’en sortir face au Bayern Munich.