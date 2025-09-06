Valentin Atangana quitte Reims et rejoint Al-Ahli

C’est la fin de l’aventure rémoise pour Valentin Atangana. Au club champenois depuis 2015, à 10 ans, le milieu franco-camerounais quitte Reims et rejoint Al-Ahli, en Saudi Pro League, pour les trois prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d’euros. Il s’agit de la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club rémois, après celle de Hugo Ekitiké au Paris Saint-Germain, à l’été 2023 (28,5 millions d’euros).

« Formé au Stade de Reims, Valentin Atangana Edoa quitte la Champagne pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec le club d’Al Ahli SC, en Arabie Saoudite. Pur produit de l’Académie rémoise, le milieu de terrain incarne l’excellence de la formation Rouge et Blanche à de nombreux égards », a communiqué Reims sur son site officiel.