Accord trouvé entre Pathé Ciss et Al-Shabab !

Alors que le mercato dans la plupart des championnats européens est fini depuis lundi, les clubs saoudiens continuent eux leurs emplettes. Sixième de Saudi Pro League la saison passée, Al-Shabab souhaite se renforcer avant le 11 septembre. Les dirigeants du club de Riyad sont par ailleurs parvenus à obtenir un accord contractuel avec Pathé Ciss, milieu du Rayo Vallecano.

Le joueur de 31 ans souhaite quitter l’Espagne et rejoindre l’Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international sénégalais (17 sélections) dispose d’une clause libératoire à 10 millions d’euros.