Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM SPL

Accord trouvé entre Pathé Ciss et Al-Shabab !

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
Pathe Ciss sous les couleurs du Rayo Vallecano @Maxppp

Alors que le mercato dans la plupart des championnats européens est fini depuis lundi, les clubs saoudiens continuent eux leurs emplettes. Sixième de Saudi Pro League la saison passée, Al-Shabab souhaite se renforcer avant le 11 septembre. Les dirigeants du club de Riyad sont par ailleurs parvenus à obtenir un accord contractuel avec Pathé Ciss, milieu du Rayo Vallecano.

La suite après cette publicité

Le joueur de 31 ans souhaite quitter l’Espagne et rejoindre l’Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international sénégalais (17 sélections) dispose d’une clause libératoire à 10 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Shabab
Vallecano
Pathé Ciss

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Shabab Logo Al Shabab
Vallecano Logo Rayo Vallecano
Pathé Ciss Pathé Ciss
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier