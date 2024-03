L’Arabie saoudite a transmis une offre démentielle au FC Barcelone pour Raphinha

Raphinha a décidément de moins en moins de soutien au FC Barcelone. Inconstant sur le terrain, régulièrement blessé, parfois râleur en match comme à l’entraînement, recruté une petite fortune… les tares ne manquent pas au Brésilien de déjà 27 ans. Forcément, et malgré quelques éclairs sur le terrain, son nom revient régulièrement pour ce qui est des candidats au départ du club. Cet hiver, il a de nouveau été cité sans qu’il n’y ait vraiment eu de suite.

Il faut dire que le prix de 80 M€ fixé par les Blaugranas et évoqué par certains médias espagnols a pu refroidir plus d’un courtisan. L’ailier était dans le viseur de Manchester United mais surtout des clubs d’Arabie saoudite. Ces derniers n’ont pas l’intention de lâcher l’ancien Rennais, buteur à 5 reprises cette saison pour 9 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Selon Sport, une offre énorme a même été formulée ces derniers jours.

Les clubs saoudiens déterminés à recruter Raphinha

Le média catalan n’a pas révélé le montant exact de cette proposition mais croit savoir qu’elle est bien supérieure aux attentes de la direction du Barça. «Le prix du transfert pour l’international brésilien que l’Arabie saoudite est prête à payer dépasserait de loin l’évaluation faite par le FC Barcelone il y a quelques mois. Elle était de 80 millions d’euros», écrit Sport dans ses colonnes, précisant que l’entité espagnole est toujours en réflexion, notamment parce que le sprint final de la saison arrive, mais elle se montre intéressée, surtout pour ce joueur.

Raphinha a été recruté 57 M€ à Leeds à l’été 2022 et touche un salaire de 5,5 M€ par an. Sa vente permettrait de résoudre pas mal de problèmes d’ordre financier. On peut même parler de petit miracle économique, à l’instar du PSG avec Neymar l’été dernier, vendu 90 M€ à Al-Hilal. Ce dernier est d’ailleurs l’un des prétendants pour accueillir l’ailier barcelonais, comme Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli. Reste à connaître les intentions du principal intéressé, toujours déterminé jusque-là à s’imposer en Catalogne.