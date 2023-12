Les prix complètement loufoques fixés par le FC Barcelone pour ses indésirables

Il y a quelques semaines encore, tout semblait aller pour le mieux du côté de Barcelone. L’équipe dirigée par Xavi Hernandez tenait le rythme en Liga, et avait réussi sa campagne européenne après deux échecs de rang en Ligue des Champions les saisons dernières. Mais voilà que les Blaugranas ont enchaîné plusieurs mauvais résultats, qui leur ont notamment fait perdre le train du haut de tableau en Liga. Les Barcelonais sont désormais à sept points du Real Madrid au classement du championnat ibérique, et pourraient se retrouver à neuf unités de Girona en cas de victoire du voisin catalan contre Alavés ce lundi.

Au delà des résultats et de ces trois rencontres de rang sans gagner, le FC Barcelone inquiète aussi à cause du contenu proposé dans les rencontres, considéré comme insuffisant par beaucoup d’observateurs et de supporters. Le bouclier qui semblait protéger Xavi des critiques a d’ailleurs été percé, et l’ancien milieu de terrain commence à prendre cher, dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Si tout indiquait que le marché des transferts allait être assez calme en terres catalanes, avec Vitor Roque comme seul nouveau visage, les choses pourraient changer.

Un pactole surréaliste

Le club va tout de même devoir composer avec une situation financière très délicate s’il souhaite faire venir de nouveaux visages, alors que Xavi espère notamment pouvoir s’offrir un nouveau milieu de terrain, Gio Lo Celso de Tottenham étant le favori. Plusieurs joueurs pourraient donc être vendus, et les dernières informations publiées en Catalogne risquent d’en faire sourire plus d’un. Comme l’explique Sport, Raphinha fait partie des favoris pour être vendus et renflouer les caisses. Auteur de 2 bus et de 4 passes décisives en 13 apparitions en Liga, le Brésilien a deux possibles destinations comme l’indique le média : l’Arabie saoudite, ou l’Angleterre, avec Manchester United comme principal intéressé.

Et, accrochez-vous, son prix a été fixé à… 100 millions d’euros. Oui, vous avez bien lu. Un prix pour le moins démesuré pour celui qui avait coûté environ 60 millions d’euros à l’été 2022, et qui ne s’est pourtant pas vraiment revalorisé du côté de Barcelone. La presse catalane explique aussi ces derniers jours que le club exige 15 millions d’euros pour Eric Garcia, le défenseur actuellement prêté à Girona. Une vente pourrait être actée dès cet hiver, surtout que le club révélation de la saison est particulièrement satisfait des prestations de l’ancien de Manchester City. Affaire(s) à suivre…