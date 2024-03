Le FC Barcelone veut vendre deux stars

Le FC Barcelone devrait entrer dans une nouvelle ère cet été. Avec le départ de Xavi Hernández, Joan Laporta et Deco, le directeur sportif, travaillent pour trouver rapidement le successeur de l’actuel coach catalan ainsi que pour dessiner le nouvel effectif blaugrana. Mais pour pouvoir recruter, le Barça, dans le rouge sur le plan financier et qui a vu sa limite salariale récemment diminuer, va devoir se séparer de gros noms pour arriver à ses fins.

Mais pas n’importe qui. Comme le révèle Sport, la direction catalane refuse de céder ses jeunes stars. Hors de question de vendre Alejandro Balde, même s’il dispose d’une très grosse cote sur le marché. Même chose pour Ronald Araujo et Frenkie De Jong, pourtant approchés par les plus grands clubs européens dès l’hiver dernier. Mais aucun des deux talents ne souhaite quitter le Barça cet été et leur volonté sera respectée, car il s’agit de joueurs stratégiques et majeurs sur le plan sportif.

Un ailier et un défenseur sur le départ

En revanche, deux stars catalanes seront sur le départ cet été : l’ailier brésilien Raphinha (27 ans) et le défenseur international français Jules Koundé (25 ans). Deux joueurs à forte valeur marchande dont les contrats expireront en 2027. Pour l’ailier auriverde, qui n’a pas profité du départ d’Ousmane Dembélé l’été dernier, la montée en puissance de Lamine Yamal l’a déclassé parmi les attaquants et il ne joue donc plus un rôle de premier plan. Plusieurs clubs saoudiens gardent un œil sur lui.

Pour Jules Koundé, souvent trimballé entre la défense centrale et le flanc droit, la direction catalane écoutera attentivement les propositions. Ses récentes performances ne sont pas satisfaisantes et l’explosion de Pau Cubarsí n’arrangent rien pour lui, qui serait apprécié du côté de la Premier League. L’objectif serait de le vendre à prix fort, afin de pouvoir ensuite enrôler un ou deux défenseurs centraux. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, et possiblement d’Alphonso Davies, au Real Madrid, le Barça est attendu cet été…