Real Madrid : Carlo Ancelotti risque cinq ans de prison !

Après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti vit des heures plus compliquées. Ainsi, comme le rapporte Mundo Deportivo, le technicien italien de 65 ans se retrouve dans le viseur de la justice espagnole, qui a demandé pas moins de cinq ans de prison à l’encontre de l’ancien coach du PSG. Le média espagnol précise, à ce titre, que le Mister est accusé d’évasion fiscale pour plus de 1 million d’euros. Une accusation portant sur les revenus perçus entre l’année fiscale 2014 et celle de 2015, lors de sa première aventure avec les Merengues. Comme indiqué par MD, qui a eu accès aux documents de l’Avocat de l’État, Ancelotti était obligé de payer des impôts en Espagne pour tous les revenus obtenus. Cependant, l’entraîneur du Real Madrid n’a inscrit dans sa déclaration d’impôt sur le revenu que la rémunération de son travail à Madrid et non les bénéfices de l’exploitation de ses droits à l’image.

Le Trésor estime donc qu’il y a eu «dissimulation et absence de déclaration» pour ces revenus. En 2021, Ancelotti est allé au tribunal et dans sa déclaration, il a reconnu qu’il n’avait pas payé correctement les impôts pour l’année fiscale 2014 en raison de «mauvais conseils». Ancelotti a, de son côté, expliqué sa version en mars dernier. «C’est une histoire qui a commencé en 2015 avec une déclaration. Le bureau du procureur pense que j’étais résident en Espagne et je pense que je ne l’étais pas. J’ai déjà payé l’amende et l’argent est dans le bureau du procureur», a déclaré l’entraîneur madrilène. Affaire à suivre…