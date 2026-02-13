Les raisons du retour en forme du PSG, Alvaro Arbeloa sous pression avec le Real Madrid

Luis Enrique privilégie le repos

On commence en France avec ce titre de l’Équipe « La tête et les jambes ». Le PSG, leader de Ligue 1, semble lancé après son écrasante victoire 5-0 contre l’OM dimanche, avec une férocité retrouvée, malgré un adversaire en crise. Pour réussir à enchaîner les matchs,

Luis Enrique a mis l’accent sur le repos. Avant la venue de l’OM, Luis Enrique avait fixé un entraînement le lundi matin, et les retrouvailles au jeudi, soit trois jours pleins de repos. Cette semaine, le match du vendredi a réduit le repos à 48 heures, entre lundi après-midi et le mercredi. Les indicateurs physiques des joueurs parisiens sont en progression depuis le retour des fêtes et pour cause, le coach espagnol gère sa rotation finement.

Le grand défi d’Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa est sous pression et va jouer 4 finales, écrit AS. Pour le journal, l’entraîneur intérimaire du Real Madrid va jouer quatre matchs décisifs en 12 jours pour sauver la saison en Liga et en Ligue des Champions. La Real Sociedad, Osasuna et la double confrontation face au Benfica. Cette semaine sans match a permis aux Merengues de travailler physiquement, renforcer la cohésion d’équipe et les coéquipiers de Mbappé sont maintenant prêts à définitivement réparer les erreurs de la première partie de saison.

Menace autour de la CAN 2027

On finit cette revue de presse avec une énorme menace qui plane sur la CAN 2027. En effet, selon les dernières informations de The Guardian, la prochaine Coupe d’Afrique des nations pourrait être reportée à 2028. La raison ? Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ne seraient pas encore prêts à accueillir l’événement.